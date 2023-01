C’È POSTA PER TE | MARIA DE FILIPPI E QUELLA CAPACITÀ UNICA DI ASCOLTARE GLI ALTRI

(Di sabato 7 gennaio 2023) Da sabato 7 gennaio 2023, debutta la nuova attesissima stagione (la 26°) del people show diDe. In studio per due grandi sorprese, due grandi personaggi: l’attore Can Yaman e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Nelle diverse stagioni il programma C’èper Te ha racconto centinaia di storie di amore, di ricongiungimenti famigliari, di incontri inaspettati, di situazioni sentimentali giunte al capolinea, di storie complicate e di sofferenza ma anche di storie di affetti mai dimenticati, di seconde chance, di primi amori, di grandi sorprese e di gioia. Le vicende della gente comune che appassionano da anni milioni di telespettatori in oltre 25 paesi nel mondo sono la vera forza del format che trova inDel’insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario. La ...

Per il pubblico in studio e per gli spettatori a casa sentire le storie raccontate a C'èper Te significa non solo emozionarsi ma immedesimarsi ripercorrendo le proprie "sliding door", ...Dal 2018, Chiara è una delle postine di C'èper te , la fortunata trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre, dal 2020 è alla conduzione, assieme a Marco Ferri , dello show Chef Save the Food in ... C’è posta per te 2023, puntata stasera 7 gennaio: ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo