C’è posta per te | Giulia e la somiglianza con Katy Perry FOTO

La Gazzetta dello Sport

C'èper te, De Filippi e il furto alla concorrenza: chi porta in studioUna storia naufragata ben presto, cui sono seguite nuove pagine nel grande capitolo della sua vita, come ad esempio sul piano lavorativo quando è diventato uno dei postini di C'èper Te ! Chi è ... C'è Posta per Te 2023, Maria De Filippi riparte dal bel Can Yaman