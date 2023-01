C’è Posta Per Te Debutta Con Un Tradimento!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 7 gennaio 2023) C’èper te riparte sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Sarà una puntata ricca di emozioni ed in cui si racconterà, tra le tante storie, anche quella di un tradimento. Una moglie chiederà aiuto al programma per riconciliarsi con il marito dopo averlo tradito. Riuscirà Maria De Filippi a far riconciliare questa coppia? Ecco le anticipazioni di C’è! Anticipazioni C’è: si parte con la storia di un tradimento L’attesa sta per finire. Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione di C’èper te. In queste ore, la pagina social ufficiale del programma, ha diffuso qualche anticipazione. In questa prima puntata, si parlerà di un tradimento coniugale. Protagonisti il marito Stefano e la moglie. Sarà quest’ultima ad aver chiamato C’èper farsi perdonare dal marito. ...