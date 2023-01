C’è Posta Per Te | anticipazione prima puntata | marito cornuto contro la moglie “Serpe!”

(Di sabato 7 gennaio 2023) C’èPer Te tornerà questa sera con ladella nuova edizione, la ventiseiesima. Fra le storie che saranno raccontate anche una che parla di corna. A tradire è stata lei che è stata anche la mittente della busta. Il destinatario, il povero, dalle anticipazioni non sembrerebbe aver preso benissimo la chiamata, dato che le ha dato della serpe in diretta tv. “Doveva capirlodi fare determinate azioni.che la trovassi sotto casa di questa persona e lei sopra”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e?Per Te (@ceperteufficiale) Spazio anche alla storia di un figliola madre. Visualizza ...

Tuttosport

Calciomercato Inter e Juve, l'irruzione che cambia le carte in tavola: l'effetto domino si concretizza a stretto giro di. Una delle esigenze più stringenti in casa Juventus in vista di questa sessione invernale di calciomercato è l'acquisto di un terzino destro. Allegri vorrebbe un innesto in grado di far ......ha recentemente lanciato una nuova funzione 'Note' all'interno di Instagram che consente agli utenti di condividere gli aggiornamenti di stato nella parte superiore della loro casella di. Con ... C'è posta per te, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata