C’è Posta per Te 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

(Di sabato 7 gennaio 2023) Stasera, sabato 7 gennaio, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda C’èper Te, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera inserata su Canale 5.C’èper Te 2022 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel ...

Tvblog

Ma a che ora finisce C'èper te Dall'esperienza che abbiamo potuto avere con il programma supponiamo che il programma verrà trasmesso fino alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole ...Per il pubblico in studio e per gli spettatori a casa sentire le storie raccontate a C'èper Te significa non solo emozionarsi ma immedesimarsi ripercorrendo le proprie "sliding door", ... C’è posta per te 2023, puntata stasera 7 gennaio: ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo