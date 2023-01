C’è posta per te 2023 | ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo | stasera su Canale 5

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 7 gennaio 2023)su5 alle 21:30 prende il via uno dei programmi più attesi della stagione: C’èper tesi prepara al debutto. Il people show condotto da Maria De Filippi è ormai giunto alla ventiseiesima edizione ma le sue storie continuano ad appassionare il pubblico come il primo giorno. Anche quest’anno la conduttrice e ideatrice del programma farà da tramite tra i destinatari delle lettere e i mittenti, in mezzo a vicende spesso di non facile soluzione. Ad aiutarla in questa prima puntata duemolto speciali: Can, dopo il successo ottenuto con la sua prima fiction italiana – Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi – sarà in studio per il quarto anno consecutivo. Il bell’attore turco sarà protagonista di una sorpresa. E altrettanto dovrebbe fare ...