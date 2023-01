CdS – Aouar | il jolly del Milan a parametro zero per l’estate

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 gennaio 2023) 2023-01-06 14:58:04 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:O – Houssempuò essere l’occasione per il mercato estivo del. Il francese compirà 25 anni proprio il prossimo 30 giugno, data di scadenza del suo contratto con il Lione, ed è dunque ancora abbastanza giovane per compiere il salto definitivo di una big.è un giocatore che tecnicamente piace molto ai rossoneri, può essere schierato in diversi ruoli e questo lo rende un potenzialetra centrocampo e trequarti. In passato è stato corteggiato da club di Premier League come l’Arsenal e il Lione aveva rifiutato proposte di cinquanta milioni pur di trattenerlo in squadra, ma le trattative per il rinnovo non sono andate per il verso giusto e ora i francesi rischiano di perderlo a. Il ...