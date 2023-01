Catanzaro-Taranto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La capolista del girone C, dopo una prima parte di stagione impeccabile, vuole iniziare il nuovo anno riprendendo da dove aveva lasciato per consolidare il proprio primato in classifica. I pugliesi, invece, sono inpositiva da diversi turni e sperano di poter proseguire questa striscia di risultati anche contro coloro che si sono dimostrati i più forti del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports, su Sky Sport e nellaGol ...

Serie C in campo per la prima gara del 2023, valida per la 21esima giornata, nel Girone C, impegno in trasferta per entrambe le salentine. Il Taranto di Capuano gioca al Ceravolo sul campo della capol ...La partita Catanzaro - Taranto di sabato 7 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Le ...