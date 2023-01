Caro carburanti | Assoutenti | Su gasolio le tasse più alte d' Europa

'I prezzi deisembrano fuori controllo, e dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a forti incrementi dei listini alla pompa in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun ...Ascolta Giovanni Berritto sue bollette Il file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via ...Caro benzina e gasolio: denuncia Codacons: prezzi volano, record in autostrada . Scattano gli esposti a 104 Procure e alla Finanza ...Dopo le bollette scatta una nuova emergenza in Italia, quelli relativa ai prezzi dei carburanti tornati prepotentemente a salire negli ultimi giorni. Lo ...