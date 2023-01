Carlo III | quattro mesi da re più una sorpresa

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo avere aspettato 73 anni prima di salire al trono, il primogenito di Elisabetta II è diventato sovrano e si è trovato ad affrontare parecchi problemi, familiari e non: dalle contestazioni con lanci di uova all'«affaire Sussex», passando per le bizze del fratello Andrea. Con un dato inatteso: la sua popolarità è in aumento

QUOTIDIANO NAZIONALE

Continuano a far discutere le anticipazioni dell'autobiografia 'Spare' del principe Harry, secondogenito di ree della defunta Lady Diana. Oggi il quotidiano britannico The Times ha pubblicato alcune dichiarazioni di Jonathan Dimbleby, amico del re, ed ex biografo reale, che si è detto "perplesso" ......pomeriggio del primo gennaio l'equipaggio inglese ricevette la visita del re Vittorio Emanuele, ... Il ministro della MarinaMirabello racconta come l'1 gennaio la regina, mentre stava curando ... Harry vuole le scuse di famiglia e il padre Carlo III lo invita all’incoronazione Dopo avere aspettato 73 anni prima di salire al trono, il primogenito di Elisabetta II è diventato sovrano e si è trovato ad affrontare parecchi problemi, familiari e non: dalle contestazioni con lanc ...Continuano a far discutere le anticipazioni dell'autobiografia 'Spare' del principe Harry, secondogenito di re Carlo III e della defunta Lady Diana. Oggi il quotidiano britannico The Times ha pubblica ...