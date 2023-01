Vanity Fair Italia

... ripresi da favole come L'aeroplano di, Voglio fare un regalo alla Befana , Il Mago ...Ianni nel tempo si è arricchito con pietre provenienti da tutto il mondo inclusi una pietrae ...Le scorte settimanali Usa ieri sono risultate in calo in misura superiore alle attese e la Cina si prepara alle festività delprevedendo un traffico doppio rispetto al 2022 su strade,... Capodanno lunare, la data a rischio per il boom di contagi Il capodanno lunare in Cina quest'anno si celebra il 22 gennaio e il Paese si prepara allo spostamento di massa: sono previsti 2,1 miliardi di viaggi per aria, terra e acqua ...Il sogno di tutte le aziende di fuochi d'artificio è in pianeta come TOI-778 b, dove si festeggia il capodanno 6 volte al mese.