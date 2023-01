Capodanno in piazza del Plebiscito | Angela Achilli | follemente innamorata di Napoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Straordinario il successo ottenuto nella serata dell’ultimo dell’anno per ilindel. Numeri da record nella notte di San Silvestro sono stati registrati nella bellissima location partenopea. Tra i tanti ospiti che hanno animato la serata c’era anche, cantante, conduttrice e speaker radiofonica, che insieme al noto conduttore radiofonico Gianni Simioli ha animato la seconda parte della serata. “E’ stato undiverso dagli altri, il primo dopo due anni di pausa dovuti all’incubo Covid. Unagremita da migliaia di persone – ha commentato– pronte a dare il benvenuto con noi al 2023. Hanno partecipato ai festeggiamenti non solo i napoletani, ...

