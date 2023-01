Canone RAI | puoi non pagarlo senza limiti di età o ISEE | tutti approfittano

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 7 gennaio 2023)RAI. E’ iniziato il nuovo anno e con il mese di gennaio, puntuale come una tassa, perché di tassa si tratta, arriva ilRai da pagare insieme alla bolletta elettrica. O non è più così? Gennaio, anno nuovo, ma non soltanto. E’ il tempo tradizionale dell’arrivo della Befana, ma non soltanto. Infatti è anche il tempo in cui si appalesa una tassa assai poco amata, ovvero ilRai. Da qualche anno arriva “in allegato” alla bolletta elettrica, per individuare più facilmente coloro che non effettuano il dovuto versamento.RAI (I Love Trading)Il 2023 però presenta subito delle novità a tale riguardo, che potrebbero nuovamente far lievitare il numero di coloro che non intendono, per nessuna ragione, pagare la tassa. Ma quali sono queste novità? E poi esiste una maniera “legale” per non pagare il ...