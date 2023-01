Cannavaro al lavoro con un occhio al mercato | Coda una ‘cara’ suggestione

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa prima settimana diper il Benevento è servita per la semina. I frutti non sono ancora maturi, per il direttore sportivo Pasquale Foggia non è ancora giunto il momento del raccolto. Lo attende con ansia Fabionel ritiro di Roma, dove il tecnico giallorosso ha iniziato a preparare il girone del riscatto. Dopo il giro di boa, l’allenatore rientrato in Italia dopo le esperienze asiatiche si augura di ottenere maggiori soddisfazioni alla guida della Strega. Motivo che ha indotto lo staff tecnico a organizzare una settimana dinella tranquillità del Mancini Park Hotel, lontano da distrazioni e occhi indiscreti. Una condizione fisica da limare e meccanismi da oleare, per poter ammirare in campo una squadra che solo a tratti ha rispecchiato idee e pensieri del proprio condottiero. Da ...

Il Sannio Quotidiano

Nella tua longevità professionale quanto ha pesato la capacità di tenere separati ildalla ... Sono stato marcato da Maldini, Costacurta, Nesta,, Stam, Samuel Difensori che ti ...Giorni diintensi, ma giocoforza 'contaminati' dalle voci del mercato, che in questo mese di ... ma, come sottolinea giustamente, la cosa più saggia in questo momento è quella di ... Cannavaro non fa sconti: doppia seduta anche nel giorno dell’Epifania Doppia razione di lavoro anche nel giorno dell’Epifania. Fabio Cannavaro non concede sconti ai suoi e dopo la prima doppia seduta programmata per la giornata di giovedì, ieri ha replicato con un altro ...Doppia razione di lavoro anche nel giorno dell’Epifania. Fabio Cannavaro non concede sconti ai suoi e dopo la prima doppia seduta programmata per la giornata di giovedì, ieri ha replicato con un altro ...