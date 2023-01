Cani avvelenati a Firenze | ' 5mila euro per chi aiuterà a trovare il colpevole'

LA NAZIONE

Si moltiplicano gli episodi di bestiole che manifestano convulsioni. Segnalazioni anche da Ponte a Greve e dalla zona dell'Argingrosso. Dormentoni: 'Chiamate il 112'. Analisi su carcasse di cornacchie ...Ha deciso di fare questa offerta l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa. Sono otto i... Cani avvelenati a Firenze, 8 morti in pochi giorni. "Un pazzo li vuole uccidere" Tre cani avvelenati in pochi giorni. Accade a Pontecorvo, nella zona di Sant’Oliva: ad essere presi di mira sono stati meticci di proprietà di alcuni residenti della zona.Di Emanuele Baldi 'Mi segnalano un nuovo animale avvelenato nell’area cani di via Caravaggio a San Lorenzo a Greve. É ancora vivo'. I messaggi si moltiplicano. Senza sosta. Dalla ’prateria’ di San Bar ...