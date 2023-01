(Di sabato 7 gennaio 2023), sabato 7, seconda giornata deglidisull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia). L’Olympic Hall Vikingskipet sarà teatro di sfide importanti e valide sia per la rassegna continentale Sprint (500 e 1000 metri uomini/donne) che per quella Allround (500, 1500, 3000 e 5000 metri per le donne; 500, 1500, 5000 e 10.000 metri per gli uomini). Nel day-2 vedremo dunque gareggiare gli atleti appartenenti alle due categorie e sarà un impegno molto difficile da gestire, per l’incedere incessante delle specialità da affrontare. In casa Italia gli atleti ai nastri di partenza saranno cinque: Alessio Trentini, David Bosa, Serena Pergher nella competizione Sprint; Davide Ghiotto, Laura Peveri nell’Allround. Fari puntati su Bosa e Ghiotto. Il trentino, viene da una prima giornata tra ...

OA Sport

Comincia a delinearsi ildi Marcell Jacobs per la stagione indoor. Dopo la conferma del debutto sui 60 metri il 4 ... alcuni dei quali ancora da ufficializzare, che lo condurrà agli......nella città tedesca di Kienbaum e che mette in palio la qualificazione ai prossimidi ... Seguiranno dichiarazioni e tabellinoE RISULTATI Pool A: Italia, Germania, Francia, ... Calendario Europei speed skating oggi: orari 7 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara Il calendario della Serie A 2022-2023 è pronto a ripartire. Dopo la lunga sosta per i Mondiali di Qatar 2022 non c’è più tempo per fermarsi: è già tempo della 17esima giornata, la terz’ultima del giro ...Comincia a delinearsi il calendario di Marcell Jacobs nella stagione indoor. Dopo la conferma del debutto sui 60 metri il 4 febbraio a Lodz, in Polonia, oggi è stata annunciata la sua presenza al Meet ...