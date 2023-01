Calendario biathlon oggi | orario inseguimenti 7 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) È ormai tutto pronto per un’altra giornata di gare valevoli per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Dopo le sprint degli scorsi giorni, in cui per l’Italia sono arrivate la terza e la sesta posizione rispettivamente di Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel, si svolgerannosulle nevi di Pokljuka (Slovenia) le due gare ad inseguimento. La prova femminile inizierà alle ore 11:30, mentre quella maschile prenderà il via alle 14:45. In casa Italia sono ben sette gli atleti complessivi coinvolti. Nella gara femminile le speranze di podio sono riposte in Dorothea Wierer, terza in partenza con un distacco di 19” dalla svedese Elvira Oeberg, prima, e di 12” dalla francese Julia Simon, seconda. Oltre all’altoatesina, parteciperanno per il Bel Paese anche Samuela Comola, 39ma in avvio con 1’55” di ritardo dalla vetta, e Federica ...