Calciomercato | Crystal Palace Juventus e Barcellona su Wilfried Zaha

Il 30enne attaccante è in scadenza di contratto, Vieira "Noi vogliamo tenerlo" LONDRA (INGHILTERRA) - Juventus e Barcellona sull'attaccante del Palace, Wilfried Zaha. Secondo l'Evening Standard i due club hanno mosso i loro passi per il 30enne giocatore ivoriano che è in scadenza di contratto e che, dunque, si libererà a parametro zero. Antonio Conte e il Tottenham sembrano sempre più lontani. Gli Spurs hanno ottenuto la prima vittoria del 2023 in casa del Crystal Palace, ma attualmente sono fuori dalla zona Champions e a meno 11 - con una gara in più - dall'Arsenal capolista. Troppo poco per le ambizioni del tecnico italiano, in scadenza di contratto.