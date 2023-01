Calciomercato | Al Nassr show | Cristiano Ronaldo fa la spesa in casa Juve

(Di sabato 7 gennaio 2023) E’ iniziata ufficialmente la sessione invernale di, i club sono pronti a scatenarsi per la seconda parte di stagione. Il ritorno in campo in Serie A è stato scoppiettante, la corsa scudetto si è riaperta. Prima sconfitta in campionato per il Napoli, il big match si è concluso a favore dell’Inter. I nerazzurri si sono rilanciati anche per il primo posto, la gara si è conclusa 1-0 con un gol di Dzeko. Pienamente in corsa anche Milan entus. I bianconeri sono reduci da sette vittorie consecutive, nell’ultima partita è arrivata la vittoria al 91? contro la Cremonese. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi, l’intero Cda si è dimesso e anche il presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. La squadra ha deciso di rispondere sul campo e non sono da escludere nuovi colpi. Sono pronti a tornare in campo due calciatori di primissimo livello come ...

CalcioMercato.it

Commenta per primo Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Anche quando non può giocare, per motivi burocratici, il nuovo acquisto dell'Alnon perde tempo e continua ad allenarsi. Il portoghese è stato ripreso mentre, sulla cyclette , guardava i suoi compagni vincere la prima partita della sua era. In attesa di scendere in campo, ...L'argentino e il portoghese saranno in campo in un match tra il PSG e una squadra composta da una selezione mista di Al - Hilal e Al -. L'ex Real e Juve non ha ancora esordito ufficialmente con ... Lascia la Juve per raggiungere Ronaldo: gelato anche Marotta Novità interessante sul calciomercato della Juventus: si avvicina un addio doloroso per Allegri, la richiesta di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr ...Tanto per fare un esempio, il 21enne centrocampista della nazionale argentina, Enzo Fernandez, dal Benfica si accaserà al Chelsea che pagherà ai portoghesi, in tre rate, quasi 130 milioni di euro. I l ...