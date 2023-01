Calcio | Salernitana Nicola ' Col Toro sarà battaglia | siamo pronti'

... sull'impresa della. Nuovi episodi dei format 'Day Off' , 'Culture' e '1vs1' che continueranno a raccontare i grandi protagonisti delda una prospettiva unica e inedita, e ancora, '..."Siamo tutti addolorati per l'uomo e il campione che è stato", dice il tecnico granata ricordando Vialli SALERNO - Prima di parlare della delicata gara di domani contro il Torino, mister Nicola ...'Siamo tutti addolorati per l'uomo e il campione che è stato', dice il tecnico granata ricordando Vialli SALERNO (ITALPRESS) - Prima di parlare ...Salernitana-Torino si affrontano per la 17esima giornata di Serie A TIM: probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e in streaming.