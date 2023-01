Calcio | Napoli;Spalletti | ko ci può stare ma ci girano le scatole

CalcioNapoli24

Così ricorda Vialli l'allenatore del, Luciano, in conferenza stampa prima della quale, per volere del tecnico, è stato osservato un minuto di silenzio nel quale sono stati accomunati ......dell'amichevole fra Entella e Samp leggi anche, visite ...ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare sia ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiin lutto ... Inter-Napoli, Spalletti si arrabbia con Ndombele a fine partita: "Why you stay there" | VIDEO Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, mentre Roberto Mancini non ha ancora rotto il silenzio - e non potrebbe essere altrimenti, dato che in poche settimane ha ...(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Dalla sconfitta contro l'Inter 'abbiamo imparato che potevamo avere ancora 8 punti di vantaggio in classifica e invece ...