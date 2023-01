(Di sabato 7 gennaio 2023) E' statoildellacontro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l'Empoli. Lo apprende l'ANSA. Il provvedimento era stato preso per inei ...

Agenzia ANSA

Il provvedimento era stato preso per irazzisti nei confronti di Umtiti e di Banda durante la ... Lazio: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 7 gennaio 2023E' stato respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l'Empoli. Lo apprende l'ANSA. Il provvedimento era stato preso per irazzisti nei confronti di Umtiti e di un altro giocatore durante la partita con il Lecce dello scorso 4 gennaio. . 7 gennaio 2023 Calcio: cori razzisti, respinto ricorso Lazio - Calcio (ANSA) - ROMA, 07 GEN - E' stato respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l'Empoli.“Il solito calcio ipocrita, i soliti signori del pallone che seguono il politicamente corretto pronti a giudicare, condannare e punire. Ci si indigna per un coro e si chiude un settore intero di 10 mi ...