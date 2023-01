Calcio | Baroni ' Speso tanto con la Lazio | serve Lecce mentalmente forte'

(Di sabato 7 gennaio 2023) "Lo Spezia è un avversario ostico,una gara maiuscola", dice il tecnico dei salentini- Obiettivo continuità per ilche domani pomeriggio sarà ospite dello Spezia per il ...

Sul fronte formazionenon si sbilancia, ma qualcosa concede. "È molto probabile che Maleh parta dall'inizio. Non ha forse i 90 minuti, ma non abbiamo tempo di metterglieli addosso. Li troverà ...ha poi parlato dei singoli: ' Il posto dello squalificato Hjulmand probabilmente lo prenderà Blin , anche se ho pronta un'altra soluzione. Maleh sta bene e con ogni probabilità partirà ... Spezia-Lecce: la conferenza di Baroni Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato alla vigilia dello scontro salvezza contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni.'Lo Spezia è un avversario ostico, serve una gara maiuscola', dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) - Obiettivo continuità per il Lecce ...