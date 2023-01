Calcio | Allegri | le stagioni si decidono negli ultimi 2 mesi

Tuttosport

... "Nella ripresa abbiamo giocato nettamente meglio, ma eravamo ben consapevoli delle difficoltà di questa gara perché l'Udinese è organizzata e forte tecnicamente" spiega. Infine, su Di Maria: ...Anche la squadra dirisponde dapiazzato, sulla deviazione di Rugani Silvestri vola sotto la traversa per parare il pallone. Non succede nulla fino al 38', quando finalmente si accende ... Bremer, niente Juve-Udinese: le condizioni e il piano Allegri "Per me significa migliorare le prestazioni a livello tecnico e difensivo - spiega l'allenatore della Juve -, sempre facendo un passo alla volta" ...(ANSA) - TORINO, 07 GEN - La Juventus continua a scalare la classifica, ma Allegri cerca di non alimentare i sogni. 'Il Napoli viaggia a ...