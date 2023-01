Teleclubitalia.it

Eroina nel vano lavanderia. I carabinieri arrestano aun pusher ritenuto vicino al clan Ciccarelli. Nell'isolato B3/6 del parco Verde hanno ...dall'uomo per stendere e asciugare il. Non ......dii Carabinieri della sezione radiomobile locale hanno perquisito il vano ascensore della palazzina e un ambiente utilizzato in via esclusiva dall'uomo per stendere ed asciugare il. ... Caivano, bucato “criminale” in lavanderia: preso fratello del boss Arrestato Giovanni Ciccarelli, fratello dei boss Domenico e Antonio: nella “sua” lavanderia i carabinieri hanno trovato un panetto di eroina ...Olre mezzo chili di eroina nascosta nel vano lavanderia. Sequestrata una quantità tale da soddisfare le esigenze di almeno 500 clienti. A Caivano In manette un pusher della zona, ritenuto affiliato al ...