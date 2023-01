Bus presi a sassate a Roma | 7 vetture bersagliate davanti al campo rom di via Candoni

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ancora sassi contro i bus in transito a. E stavolta non solo contro uno. Ma la sassaiola è stata continua e mirata. È iniziata l’altro ieri, il 5 gennaio, in via, a pochi passi dalrom, in zona Magliana. Sono state colpite 4Atac. Il giorno dopo il copione è stato ripetuto. Stavolta sono stati bersagliati 3 bus, anche questi costretti a rientrare nel deposito senza poter effettuare le corse. A far conoscere l’accaduto Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità diCapitale. “Siamo costretti ancora una volta a denunciare la situazione delrom di Viaa Magliana. Nonostante i ripetuti accessi e censimenti delle forze dell’ordine, ieri sera treAtac sono statecon sassi e messe ...

