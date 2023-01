Buon compleanno Giuliano Ferrara | Marco Storari…

(Di sabato 7 gennaio 2023) …Franco Debenedetti, Sergio Ammirata, Mario Bertini, Enrico Boselli, Nicolas Cage, Luca Rigoni, Nick Clegg, Pamela Giacoma Giovanna Orrù,Simone, Andrea Pisanu, Serena Ortolani, Antonio de Paola, Alessandro Fabian, Carlotta Filippi, Omar Bertazzo, Michelangelo Albertazzi, Roberto Pereyra, Luca Morassi, Maicol Scuttari, Jessica Rossi, Michele Serranti… Oggi 7 gennaio compiono gli anni: Benita Martini, attrice, doppiatrice; Franco Debenedetti, imprenditore, politico; Anna Maria Zampieri Pan, giornalista; Giovanna Sesto, ex cestista; Sergio Ammirata, attore, regista; Franco Gaetano Scoca, accademico, avvocato; Piero Pierotti, storico, urbanista; Dario Baruffi, ex calciatore Verona, Prato, Monza, allenatore. Inoltre, compiono gli anni: Gianvito Geotti, ex calciatore Como, Lecco, Palermo; Sergio Pasina, politico; Riccardo Ezzati Andrello, arcivescovo, cardinale; ...

LA NAZIONE

... l'avvocato Alioska Baccarini: 'Un augurio speciale a Giacinto per questo importante. ... IlDio possa illuminarlo ancora a lungo nel cammino della vita'. Fiuggi è in festa per il suo ...Qual è stata la scena già difficile da girare Sicuramente quella dopo che Sophie ha cantato a Calum "", quando lui piange di fianco al letto, è stata un'emozione difficile da trovare ... Buon compleanno a Ilda Barani Sopravvissuta ai nazifascisti Lewis Hamilton, 38 anni il 7 gennaio, è abituato a sfuggire ai limiti, sia che siano imposti dagli altri, sia che siano autoimposti. E per questo non può lasciare indifferenti ...PORDENONE - In occasione della “Giornata del Tricolore”, promossa dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, sabato 7 gennaio si terrà la seconda edizione della sfilata che partirà dalla Loggia del Muni ...