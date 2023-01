(Di sabato 7 gennaio 2023) Sembra chestiano lavorando a molteplicinon ancora annunciati. Scopriamo i dettagli in questa news Fin dall’acquisizione a sorpresa dida parte di, avvenuta all’inizio dello scorso anno (mossa che ha avuto peraltro una notevole risonanza mediatica), gli occhi della community sono rimasti puntati in attesa di scoprire qualisarebbero nati dopo questa unione. Ora, stando a quanto emerso da alcune dichiarazioni in rete, sembra che lo studio autore della saga di Halo e Destiny (del quale abbiamo ripercorso i trent’anni di storia in questo speciale articolo dedicato) potrebbe a breve sollevare il velo sulle novità inal ...

tuttoteK

A gennaio 2022 ,decise di acquisire. Il team di sviluppo, autore di Halo e Destiny, è entrato a far parte dei PlayStation Studios, ma non produrrà giochi in esclusiva. La scelta del colosso nipponico è ...... che consentirà ae PlayStation Studios di aiutarsi a vicenda , in base alle relative necessità. Enon ha mai nascosto la volontà di sfruttare la nuova partnership per diventare più ... Bungie e Sony: nuovi progetti in cantiere Sembra che Bungie e Sony stiano lavorando a molteplici nuovi progetti non ancora annunciati. Scopriamo i dettagli in questa news.Un portavoce di Bungie ha svelato che lo studio statunitense è al lavoro su più progetti non ancora annunciati, in collaborazione con Sony.