Buffy l’ammazzavampiri | perché Sarah Michelle Gellar non sarà nel reboot

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo addietroha interpretato la prescelta in, una serie TV amatissima ancora oggi e che potrebbe ottenere presto un. Ecco cosa ne pensa l’attrice protagonista. Gli appassionati di serie TV Anni ’90 non dimenticano facilmente, soprattutto se parliamo di. Serie televisiva fantasy tra le più acclamate, ha portato gloria ad una trama che aveva già tentato la sua fortuna con un film mai decollato del tutto. Connelle vesti della determinata cacciatrice di vampiri,Summers ha conquistato un posto d’onore nella cultura popolare....

ComingSoon.it

Un revival diSarah Michelle Gellar non è più interessata.'attrice, che deve il successo alla serie teen soprannaturale dove per sette stagioni ha interpretato la cacciatrice di vampiri ...In questi anni di grande nostalgia per i successi televisivi del passato è inevitabile che si parli di un ritorno anche di. La serie soprannaturale creata dall ormai "cancellato' Joss Whedon aveva fatto il suo debutto nel 1992 e si era conclusa poi dopo sette stagioni nel maggio 2003. Proprio in ... Buffy L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar su un ipotetico ...