Brad Pitt rivela | “Non bevo da sei anni | ho una nuova fidanzata e mi sono ripreso Hollywood”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) “sobrio da seie mil’amore insieme con”.alla riscossa. Dopo il successo stellare nei primiDuemila e il periodo buio segnato dagli abusi di alcol e droga e culminato con il divorzio da Angelina Jolie, l’attore ha rimesso insieme i cocci della sua vita ed è risorto dalle sue ceneri come un’araba fenice. Così, a 59appena compiuti, parla della sua rinascita. Lo fa in un’intervista alla Stampa in cui presenta il nuovo film che lo vede protagonista, il kolossal “Babylon”, e annuncia il suo fidanzamento con una ragazza spagnola, la 30enne Ines de Ramos. “Non è un attrice, ma conosce bene il nostro mondo – ha confessato– e poi è meglio non farlo questo ...