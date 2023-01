Borsa 2023 | tante azioni potrebbero diventare spazzatura | ma non quelle dei rossetti

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 7 gennaio 2023) Neltanti titoli azionari che oggi sono considerati assolutamente sani. Questo terribile scenario non è uno scenario da film di fantascienza ma è qualcosa di molto concreto. Purtroppo nelarriva lo zampino della recessione e come sappiamo la recessione può mettere in difficoltàaziende ma anche interi comparti. Se nel 2022 a soffrire sono stati soprattutto i comparti più energivori e quelli più esposti all’inflazione nela soffrire maggiormenteessere vari tipi di comparti.(I Love Trading)Quando c’è una recessione economica non è detto che tutta ladebba crollare. Infatti la maggior parte degli analisti anche se ...