Bordalàs | l’ex del Valencia provoca Gattuso | «Altro che indebolita | la rosa si è rafforzata»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha allenato ilprima die durante un’intervista a Marca nella quale ha parlato anche della sua esperienza al Real con Carlo Ancelotti e della Premier, ha lanciato una stoccata al suo ex club: «In qualsiasi altra squadra avrei continuato». In questo momento ilnon sta affrontando un periodo felice. L’ultima sconfitta è arrivata ieri sera in casa contro il Cadice, penultimo in classifica della Liga. Il risentimento diè giustificato dai migliori risultati conseguiti dalquando era lui a sedere sulla panchina. Ilalla fine della stagione scorsa aveva annunciato che il tecnico di Alicante non avrebbe continuato il suo rapporto di lavoro con il club. Ma di quell’esperienzaricorda: «Sono ...