Boomerissima con Alessia Marcuzzi | al via dal 12 gennaio | ospiti | di cosa parla e anticipazioni prima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023)è certamente uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione italiana. La conduttrice ha sempre riscosso molto successo grazie alla sua verve e alla sua bella presenza davanti alla telecamere: ironica, irriverente e sempre in grado di intrattenere il proprio pubblico, ora, è pronta per ritornare nuovamente in auge con il suo nuovo programma che sta per iniziare. Siete pronti? Dunque, come anticipato, il conto alla rovescia è partito, esta per ritornare nuovamente alla conduzione di un nuovo programma che andrà in onda proprio martedì prossimo, 102023, la data cioè in cui inizierà ””.di debuttare, però, lapasserà anche su Rai 2, inserata, in qualità ...