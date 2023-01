Boom diesel | in autostrada verso i 2 | 5 euro al litro

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una vera e propria tempesta. I prezzi dei carburanti continuano a crescere in maniera esorbitante dal 1° gennaio! Dopo la benzina segnalata a quota 2in alcune stazioni èdel. Il Codacons denuncia che il gasolio viaggiai 2,5alin. Picchi nelle Eolie o in Sardegna dove fare arrivare la benzina costa di più. Proibitivi i prezzi in. Infatti in modalità servito la verde arriva a costare 2,392alsulla A1 Roma-Milano, e il gasolio viaggia2,5al(2,479). Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha bollato come “speculazione” un livello ...

La percentuale di nuove autovetture a benzina e diesel immatricolate nel 2022 è stata del 6,7%. Inoltre, mai prima d'ora sono state immatricolate così tante nuove autovetture in un mese come a ... Carburanti boom, in autostrada diesel verso 2,5 euro a litro. "Meloni ... I consumatori: tassazione abnorme su benzina e diesel, Italia al primo posto in classifica per la tassazione sul gasolio ... Con la fine dello sconto sulle accise tornano a salire i prezzi dei carburanti in tutta Italia. Il diesel servito sfiora i 2 euro al litro mentre la benzina ...