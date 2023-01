Bonus cultura raddoppia a gennaio | sbrigati a chiedere | tanti soldi da spendere subito

(Di sabato 7 gennaio 2023) Addio all’attuale: tutte le novità previste Addio al vecchio. Il Governo di Giorgia Meloni ha rivisto taleper renderlo più efficace ed efficiente rispetto a prima. La platea che beneficerà questa agevolazione sarà rivista. Potrà infatti incassare questochi ha un reddito basso. Prima invece non era così. Ilinfatti era dato a tutti al compimento del diciottesimo anno d’età senza distinzioni di reddito. Che l’attuale misura venisse cambiata lo si era già capito. Non più tardi di qualche settimana fa la premier Meloni dichiarò a riguardo:: ecco come cambierà con il Governo Meloni“Questi 500 euro al compimento dei 18 anni vengono riconosciuti a tutti, a ...

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

... crea valore per l'arte e la natura, genera occupazione e libera ulteriori risorse per il territorio " circa 3 milioni lo scorso anno " grazie al meccanismo dell'Art", dichiara il Segretario ...... crea valore per l'arte e la natura, genera occupazione e libera ulteriori risorse per il territorio - circa 3 milioni lo scorso anno - grazie al meccanismo dell'Art', dichiara il Segretario ... Bonus Cultura 2023: come richiederlo e come funziona La carta merito e la Carta cultura giovani debutteranno nel 2024. Ecco cosa spetta a chi compie 18 anni nel corso del 2023.Anche il comparto che riunisce le realtà imprenditoriali dell’istruzione privata di Confcommercio Ascom Padova, rappresentato dalla presidente Elena Morello, si schiera contro la “nuova veste” del Bon ...