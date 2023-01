Bonucci | «Vialli aveva intelligenza e valori troppo elevati per essere solo un calciatore»

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Repubblica intervista il capitano della Nazionale italiana, Leonardo. Ricorda Gianluca. Quando l’Italia ha vinto l’Europeo, nel 2021,era il vice di Chiellini.era capo delegazione della Nazionale. Perfu determinante per vincere il titolo di campioni d’Europa. «Perché la sua figura è stata fondamentale per ripartire e per ricostruire una mentalità vincente. Lo posso dire a chiare lettere e con cognizione di causa: lui ci ha dato qualcosa in più. La sua leadership. Il suo carisma. Con l’autorevolezza e nello stesso tempo con l’umiltà, quando faceva i discorsi alla squadra e quelli individuali ti lasciava sempre una sensazione che nessun altro avrebbe potuto trasmetterti. Lui era stato indubbiamente un grande giocatore. Però sentivi di ...

