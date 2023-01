Bonucci su Vialli | «Lascia un vuoto enorme La sua figura importante per una mentalità vincente»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Leonardo, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica Leonardo, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica. Le sue dichiarazioni:ALL’EUROPEO – «La suaè stata fondamentale per ripartire e per ricostruire una. Lo posso dire a chiare lettere e con cognizione di causa: lui ci ha dato qualcosa in più. La sua leadership. Il suo carisma. Con l’autorevolezza e nello stesso tempo con l’umiltà, quando faceva i discorsi alla squadra e quelli individuali tiva sempre una sensazione che nessun altro avrebbe potuto trasmetterti. Lui era stato indubbiamente un grande giocatore. ...

Calciomercato.com

Leonardo, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica Leonardo, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica. Le sue dichiarazioni:ALL'...Perfu determinante per vincere il titolo di campioni d'Europa. "Perché la sua figura è stata fondamentale per ripartire e per ricostruire una mentalità vincente. Lo posso dire a ... Bonucci, la dedica a Vialli: 'I grandi uomini come te meritano di essere ricordati per sempre' Bonucci: «Vialli capitano della mia unica Champions. Non dimenticherò mai quelle parole». Il ricordo del capitano della Juventus Intervistato da Repubblica il capitano della Juventus e della Nazionale ...Il capitano della Nazionale e della Juventus: "Ogni volta che parlavamo uscivo arricchito: discutevamo della vita in campo e fuori" ...