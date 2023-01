Bologna e Fiorentina su una coppia olandese dell'AZ Alkmaar

(Di sabato 7 gennaio 2023)guardano in Olanda per rinforzare le proprie rose. Secondo De Telegraaf nel mirinoe due squadre è finita una...

Commenta per primoguardano in Olanda per rinforzare le proprie rose. Secondo De Telegraaf nel mirino delle due squadre è finita una coppia di giocatori dell'AZ Alkmaar . Si tratta di Sam Beukema , ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25;23; Torino 22;19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e ... TMW - Bologna al Franchi per Fiorentina-Sassuolo: possibile contatto per Terzic e Kyriakopoulos (ANSA) - ROMA, 07 GEN - La Fiorentina è tornata a vincere dopo aver chiuso il primo tempo tra i fischi e grazie ad un rigore al 91' di Nico Gonzalez, al rientro dopo vari stop ...L'attaccante è uscito prima della fine della partita a causa di un problema muscolare. Ancora non si conosce l'entità dell'infortunio.