Bologna-Atalanta | Thiago Motta | “Assenze? Avanti con chi abbiamo | mercato ultima spiaggia”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Siamo stati sfortunati con gli infortuni, maanche altri giocatori che possono rivelarsi utili in questa situazione, aspettando il rientro di chi manca. L’idea infatti è quella di andarecon i giocatori che, cercando nuove soluzioni per il bene di tutti, sia per i ragazzi che per la società. Cerchiamo nuove possibilità aiutando i più giovani a crescere, ciò farà bene al futuro del. Poi potremmo comunque cercare nuove soluzioni dalper rinforzarci“. Così, nella conferenza stampa a due giorni dall’impegno contro l’, commenta la situazione in casa, che dovrà fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in attacco. Su Gasperini: “L’ho avuto sia al Genoa che all’Inter, è ...

Commenta per primo Ilsi avvicina alla sfida con l'che andrà in scena lunedì 9 gennaio alle 20.45 . Il match del Dall'Ara sarà per i felsinei l'occasione giusta per per tornare a sorridere dopo la ...Allenatore: DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e Roma 30;28; Udinese 25; Torino 22; Fiorentina e19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, ...L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha preso parte alla conferenza stampa pre-gara in vista della sfida contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole. Nel dettaglio Come sta dopo la sconfitta contro l ...Sono 121 i precedenti tra il Bologna e L’Atalanta, con i nerazzurri che hanno un lieve vantaggio in termini di vittorie ma non di reti segnate Nei 121 scontri diretti tra Bologna e Atalanta, i rossobl ...