Bocconi killer a Firenze | in azione i cani del reparto antiveleno - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Durante il sopralluogo effettuato dall'unità cinofila antiveleno di Follonica non sono state individuate le esche che avrebbero ucciso dei cani nel parco di San Bartolo a ...E infatti, un cittadino aveva segnalato che il proprio cane era rimasto vittima dei, ma fortunatamente era scampato al pericolo avendone ingerito una minima quantità. A metà dicembre i ... Bocconi killer a Firenze, in azione i cani del reparto antiveleno Firenze, veleno nel parco di San Bartolo a Cintoia: Carabinieri cinofili rastrellano il parco con cani molecolari (Gianluca Moggi/New Press Photo) Firenze, veleno nel parco di San Bartolo a Cintoia: C ...Durante il sopralluogo non sono state individuate le esche che avrebbero ucciso dei cani nel parco di San Bartolo a Cintoia ...