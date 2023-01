Biglietti bus e metro | aumenti in vista | a Roma costeranno 2 euro Ticket più alti anche nelle altre città

(Di sabato 7 gennaio 2023) Stangata in arrivo per i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici a. A partire dalla prossima estate, infatti, il prezzo del biglietto di bus eAtac salirà dall’attuale 1,50a 2, con un aumento del 33%. Un prezzo che potrebbe essere equo, se solo il servizio fosse ottimale. E invece, secondo gli utenti che utilizzano i mezzi pubblici, si tratta di una vera e propria stangata, oltretutto ingiusta. Prezzi esagerati per un servizio che non è per nulla rispondente alle aspettative di chi ne usufruisce. Mezzi sovraffollati, in ritardo, spesso vecchi e soggetti a guasti, quando non a incendi. La storia del trasporto pubblico aè nota. E il fatto che ci siano i rincari dei carburanti non giustificano l’ssimo rincaro del biglietto nella Capitale. Rincari 2023: ...

ilmessaggero.it

Considerando tutti gli aumenti per la mobilità (e metro, benzina, pedaggi asutostradali). Secondo le stime del Codacons, se si considerano tutti i rialzi dei prezzi previsti per il ...... se la cosa funziona come negli anni precedenti, anche quello delnavetta. Solo per i bambini ... Quel che è certo è che è previsto un costo diverso se ivengono acquistati in prevendita o ... Biglietti di bus e metro salgono a 2 euro a Roma, a 2,20 a Milano: ecco la mappa degli aumenti città per città L’accesso al percorso della sfilata dei carri allegorici del 4,12, 19,21 e 25 febbraio è gratuito solo per i residenti e per i minori sotto i 6 anni; a pagamento per i non residenti ...Ritocco al rialzo del prezzo dei biglietti per bus e metro: oltre all'aumento dei pedaggi autostradali e della benzina il nuovo anno si porta dietro anche gli aumenti nel trasporto ...