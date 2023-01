Biathlon | Tommaso Giacomel sfiora il podio ed è quinto nell’inseguimento a Pokljuka! Domina Johannes Boe

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Signore e signori, altro grande spettacolo. Dopo la sprint, anche l’inseguimento maschile della quarta tappa della Coppa del Mondo di, di scena a Pokljuka (Slovenia), ha regalato emozioni. Nel Biatlonski stadion la gara dei quattro poligoni ha confermato dei valori già emersi nel corso della stagione e in questo round. Il tutto si sintetizza attraverso un nome:Boe. L’asso norvegese, dopo il trionfo di ieri, è andato a segno per la settima volta in quest’annata, facendo sua questa gara in maniera indiscutibile. Due in totale gli errori al poligono (seconda e terza serie), ma la velocità sugli sci stretti notevole ha dato seguito a un’egemonia indiscutibile. Per lui si tratta della quindicesima affermazione in questo format in gare di alto livello e del 62° centro complessivo in carriera. Dando altri numeri, Boe ha posto cinque firme ...