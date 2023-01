Biathlon | IBU Cup Brezno-Osrblie 2023 | Daniele Cappellari 5° nella sprint 10 km maschile

(Di sabato 7 gennaio 2023) La 10 kmdell’IBU Cup 2022-diandata in scena aè stata vinta dal transalpino Eric Perrot, nonostante un errore a terra, in 23:30.6. Il norvegese Isak Frey, perfetto al tiro, si è classificato secondo a 24.0. Il leader della classifica generale di IBU Cup, il norvegese Endre Stroemsheim, ha mancato un bersaglio a terra ed ha chiuso terzo a 27.3. L’altro norvegese Mats Oeverby ha chiuso quarto a 35.6, complice un errore in piedi, proprio davanti all’azzurro, che ha fatto 10/10 al tiro ed ha concluso al quinto posto a 37.5. Bene anche gli altri azzurri al via: 21° Cedric Christille a 1’29?6 con un errore a terra, 22° Elia Zeni a 1’30?7, anch’egli con un errore a terra. Così al sito ufficiale ...

... 47ª e molto attesa dopo l'exploit nella sprint in tecnica libera di sci di fondo in Val Mustair per il Tour de Ski e in precedenza dagli ottimi risultati raccolti nell'Cup diin Val ...23 29 Gennaio 2023 Lenzerheide (Svizzera)Campionato Europeo. 23 Gennaio 5 Febbraio 2023 St. Moritz (Svizzera) Bob Campionati del Mondo. 23 Gennaio 5 Febbraio 2023 St. Moritz (... Biathlon, IBU Cup Brezno-Osrblie 2023: doppietta azzurra nella sprint 7.5 km femminile! L’azzurra Eleonora Fauner, con un perfetto 10/10 al poligono, ha vinto la 7.5 km sprint femminile di Brezno-Osrblie in 19:51.4: per la sappadina si tratta della prima vittoria in assoluto in IBU Cup.Si sono svolte oggi a Brezno-Osrblie le due sprint valevoli per la quarta tappa dell’IBU Cup 2022-2023 di biathlon. Sulle nevi slovene la gara femminile è stata vinta dalla norvegese Maren Kirkeeide, ...