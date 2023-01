Biathlon | Dorothea Wierer si conferma sul podio ed è seconda nell’inseguimento di Pokljuka! Vince Elvira Oeberg con 20 20!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Calato il sipario nel Pokljuka Biatlonski stadion, in Slovenia, per la prova femminile dell’inseguimento, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di2022-2023. Sulle nevi slovene una prova sui quattro poligoni nella quale, sostanzialmente, si sonoti i valori della sprint. La svedeseha completato il classico back-to-back e, dopo aver fatto centro nella specialità dei due poligoni, si è ripetuta nella pursuit odierna. La scandinava è stata perfetta per precisione nel tiro (zero errori) e anche nella gestione dello sforzo nelle frazioni di fondo. Un successo che porta a tre le vittorie in carriera in questo format in gare e a 7 i sigilli complessivi nelle prove individuali. Si può sorridere, però, anche in casa Italia dal momento che...