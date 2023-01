Bianca Atzei | parto sempre più vicino | “Il pancione influisce sulla mia schiena”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 7 gennaio 2023) É iniziato il conto alla rovescia in vista deldi, che non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo Noa Alexander, frutto dell’amore con Stefano Corti, a cui è legata dal 2019. Ora che il lieto evento si avvicina ilsi fapiù evidente e apparepiù difficile da sopportare, come ha confidato lei stessa. “Mancano ormai pochi giorni ale il peso della panciamia” – ha scritto la cantante in una delle sue Instagram Stories, strumento che lei utilizza periodicamente per tenere aggiornati i suoi fan sull’andamento della sua gravidanza. A quel punto lei ne ha approfittato per farsi fare un massaggio e provare a lenire il dolore. Fonte: Instagram ...