L'azzurro perde ai punti contro Tsitsipas, ma il successo della Bronzetti porta l'Italia in finale di United ...' Avere Matteo (, ndr) e Vincenzo (Santopadre, ndr) con me è stato incredibile , mi hanno ... La n°1 d'Italia, esulta, sorride e si diverte: 6 - 3 . Per quanto sia impossibile non ... Berrettini ringrazia Lucia Bronzetti: "In finale grazie a te" Le parole degli azzurri dopo la vittoria sulla Grecia. Matteo riflette: “Ho giocato un buon match, anche se ho perso. La testa va alla finale” La United Cup 2023 sta diventando una storia molto bella ...A Sydney nel torneo per nazionali che segna l'inizio della stagione impresa di Martina Trevisan contro la numero 6 del mondo Maria Sakkari, poi Lorenzo Musetti non dà scampo a Stefanos Sakellaridis. S ...