Berrettini k o con Tsitsipas | poi Bronzetti vince e porta l' Italia in finale!

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'vola in finale della United Cup in Australia. A regalare la qualificazione agli azzurri e la vittoria contro la Grecia è stata una perfetta Lucia, numero 54 WTA, che ha battuto ...

Sky Sport

... nel singolare che ha aperto la seconda e decisiva giornata Matteoè stato battuto in tre set da Stefanos Tsitsipas . Il 24enne di Atene, numero 4 del mondo, si è imposto in rimontail ...... che ha comunque disputato un'ottima partita, anche considerando da dove arrivavae i ... Ora il doppio mistoCamilla Rosatello e Lorenzo Musetti opposti a Maria Sakkari e Stefanos ... United Cup, Italia-Grecia 3-1: Berrettini perde con Tsitsipas, decisiva Bronzetti Primo match point per volare in finale della United Cup annullato, per l’Italia. Matteo Berrettini ha ceduto in tre set a Stefanos Tsitispas nel terzo singolare della semifinale tra gli azzurri e la G ...L’estate australiana densa di tornei di tennis prevede due appuntamenti consecutivi nella città di Adelaide, e mentre il primo è giunto alle semifinali, è stato sorteggiato il tabellone principale del ...