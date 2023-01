Berrettini-Fritz in tv | orario | canale e diretta streaming finale United Cup 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Matteoaffronterà Taylornel terzo singolare dellaItalia-Stati Uniti diCup. Incontro estremamente delicato e potenzialmente già decisivo, qualora una delle due squadre vincesse entrambi i due primi singolari. I giocatori faranno dunque di tutto per portarlo a casa, anche per ottenere punti importanti in ottica ranking Atp.ha vinto entrambi i precedenti e partirà leggermente favorito, tuttavia Matteo è apparso molto centrato questa settimana. A dimostrarlo sono i successi contro Ruud e Hurkacz, ma anche la sconfitta contro Tsitsipas, maturata in tre set molto lottati. L’azzurro potrà dunque giocarsi le sue carte e non partirà affatto spacciato. Chi avrà la meglio? IL PROGRAMMA DI ITALIA-STATI UNITI PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE ...

OA Sport

A seguire, Tiafoe - Musetti e poi. Nel caso serva ancora, il quarto singolare sarà tra la Bronzetti Madison Keys numero 11 al mondo. L'impegno si annuncia proibitivo. L'eventuale ...Matteoha già affrontato Taylordue volte, nel 2019 in Davis e nel 2021 a Indian Wells. In entrambi i precedenti ad avere la meglio è stato il tennista nordamericano. In questo ... Berrettini-Fritz, Finale United Cup 2023: orario preciso, quando ai gioca, dove vederlo in tv e streaming L’Italia affronterà gli USA nella Finale della United Cup 2023, la neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri si sono esaltati in questo torneo misto in s ...In Nuova Caledonia il tennista di Torre del Greco vince in rimonta annullando un match point al francese Laurent Lukoli ...