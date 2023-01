(Di sabato 7 gennaio 2023) Domani, domenica 8 gennaio, a partire dalle 03.00 italiane, andrà in scena ladellaCuptra Italia e Stati Uniti. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, gli azzurri andranno a caccia del titolo contro i forti americani che nel corso dell’intera competizione hanno impressionato per la loro grande profondità di squadra, dotati di quattro singolaristi di primissimo rilievo. Dipenderà tanto da Matteol’esito di questa sfida. L’azzurro è chiamato ad affrontare il californiano Taylor, non prima delle 07.30 italiane, e la partita si presenta molto complicata.nei due precedenti ha sempre perso e, nello stesso tempo,è molto cresciuto nell’ultimo anno, guadagnandosi l’accesso alla top-10 e spingendosi sino alle semifinali delle ...

OA Sport

...hanno completato l'opera nell'altra semifinale con la Polonia grazie al successo di Taylorsu ... Matteoha lottato per due ore e 35 minuti contro Stefanos Tsitsipas, il numero 4 del ...Frances Tiafoe (USA) Ore 07:30 Matteo(ITA) vs. Taylor(USA) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Madison Keys (USA) Doppio Misto PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV ... Berrettini-Fritz, Finale United Cup 2023: orario preciso, quando ai gioca, dove vederlo in tv e streaming Domani, a partire dalle 03.00 italiane, ultimo atto della United Cup 2023 di tennis, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia. L’Italia, dopo aver sconfitto 4-1 la Grecia, sfider ...L’Italia ha conquistato la sedicesima finale nella storia di una grande competizione a squadre battendo 4-1 la Grecia. Il successo di Martina Trevisan contro Maria Sakkari ha decisamente spostato gli ...