Berlino invia i “Marder” a Kiev Nel governo restano divisioni Il sondaggio | per il 41% dei tedeschi il sostegno militare era già sufficiente

(Di sabato 7 gennaio 2023) La decisione francese di dare all’Ucraina corazzati da ricognizione AMX-10 RC, veicoli su ruote, veloci e silenziosi, con un cannone calibro 105 mm, ha costretto anche il cancelliere Olaf Scholz a rompere gli indugi e annunciare la consegna adi carri da difesae una batteria antimissile Patriot. Un importante impegno quest’ultimo per l’aviazione tedesca, chiamata ad addestrare i soldati diparallelamente alle missioni in Polonia e Slovacchia, ha sottolineato in un Tweet il generale di corpo d’armata Ingo Gerhartz. Le nuove consegne di armi all’Ucraina da parte della Germania trovano peraltro solo in parte l’appoggio dei cittadini. Secondo ildella Ard DeutschlandTrend diffuso giovedì, anche se la quota di coloro che valutano che le forniture militari non sarebbero ...